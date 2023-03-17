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"مسكّنات" بانتظار الحلول الجذريّة.. هل من وجه إيجابيّ للأزمة الماليّة؟

منذ 38 دقيقة
ارتفاع في أسعار المواد الغذائية

ارتفاع في أسعار المواد الغذائية

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أوضح رئيس نقابة الصناعات الغذائية منير البساط أن أزمة الغذاء التي يحذر منها القطاع، لا تتعلق بتوفر الغذاء وتأمين الأموال لاستيراده، بل بقدرة المواطن اللبناني على شراء الغذاء السليم والمتكامل مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار وتدهور قيمة المعاشات.

واعتبر البساط عبر إذاعة “صوت كل لبنان “أن شركات ومستوردي الغذاء خفّضت هوامش أرباحها لتخفيف الضغوط على المواطن، ولكن هذه الإجراءات تبقى مجرد مسكنات إذا لم تصل إلى مستوى الحلول الجذرية عبر خطة إصلاحية تخفف من أثر ارتفاع سعر صرف الدولار”.

البساط أشار إلى أنّ الوجه الإيجابي للأزمة المالية يتمثل في أن حصة الصناعات اللبنانية من مبيع السوبرماركت باتت تفوق الخمسين بالمئة من حجم المبيعات بعدما كانت لا تتعدى الـ 30%.

وعن أجور العمال في قطاع الصناعات الغذائية، أشار البساط إلى أنّ المعاشات مدولرة جزئيًا، لأنّ معظم الشركات توزع منتجاتها في السوق اللبنانية، أما الشركات التي تملك سوقًا خارجية فتؤمن بعض المساعدات الاجتماعية لموظفيها.

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