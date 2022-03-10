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مسلسل السرقات تابع.. وصرخة الأهالي تعلو

10 - مارس - 2022
سرقة-تعبيرية

سرقة-تعبيرية

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يستمر مسلسل السرقات في مدينة ​حلبا​ حيث يعمد مجهولون كل ليلة تقريبا وخصوصا في أوقات الطقس العاصف على ​سرقة​ المنازل وخصوصا المقفلة والممتلكات العائدة للمغتربين، فيسرقون كل محتوياتها تقريبا، كذلك يسرقون خزانات المياه على أسطح المباني والأسلاك الكهربائية، وكل ما تصل إليه أيديهم من بطاريات السيارات في شوارع المدينة وبطاريات الطاقة الشمسية على أعمدة الانارة في شوارع المدينة، ولم تسلم منهم حتى مستوعبات النفايات التي وضعتها بلدية حلبا في شوارعها وأحيائها.

وناشد الأهالي محافظ ​عكار​ عماد اللبكي والأجهزة الأمنية إلقاء القبض على السارقين وإنزال أشد العقوبات بهم لأن هذا الوضع لم يعد يحتمل.

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