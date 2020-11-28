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مسلم: الإيرادات من المحاضر تتطلب قانون للتوجه لمكان معين

منذ ساعة واحدة
العقيد جوزيف مسلم

العقيد جوزيف مسلم

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أشار رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم إلى أنه “إما ان يكون هناك تجاوب كلي مع الإغلاق، أو يُعتبر ان هناك مشكلة لإعادة الإنتشار إذا كان هناك 1% فقط من الناس غير متجاوبين”، مؤكداً أنهم يطبقون “توصيات صادرة من المعنيين ومن لجنة متابعة الاجراءات الوقائية من كورونا”.

وشدد مسلم، خلال حديث تلفزيوني، على أنه “كان يمكننا العودة للاغلاق الكامل، لكن الناس لا زالت تئن من الوضع الاقتصادي الصعب الذي نحن فيه”، منوهاً بأنه “صحيح أن تراجع الإصابات المرجو من وزارة الصحة لم يتحقق، لكن الإصابات لم تتزايد”.

كما أكد أن “هناك صعوبة بتطبيق العملية كل النهار، والإغلاق الجزئي ومبدأ المفرد مجوز خففوا الإختلاط، وفي هذا يجب أن يكون هناك قناعة من المواطنين، بخطورة كورونا”. وتساءل “كم كانت نسبة الـ 50% من العاملين والمؤسسات المفتوحة! المرحلة لم تتنته بعد لذلك علينا ان نتحكمل بعضنا، وتبين ان فيروس كورونا لا يتعب وحين نحن نتعب يقوى علينا أكثر”.

ولفت مسلم إلى أن “الـ 35 ألف مخالفة، يذهب 64% منها للدولة ولكن هذه الإيرادات من المحاضر تتطلب قانون للتوجه لمكان معين، مثل إشارات المرور، مصابي كورونا، المنكوبين من انفجار بيروت، ولا يمكن جباية أو صرف مبلغ إلا بقانون”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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