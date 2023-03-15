مسلّح وعبوّة ناسفة.. إسرائيل تكشف عن عمليّة أمنيّة وتُحقّق في تورّط "حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قوة أمنية قتلت شخصًا تسلّل من لبنان ونفّذ تفجيرًا بعبوة ناسفة جنوب حيفا، صباح الإثنين.

في التفاصيل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنّ “التحقيق الأولي أظهر أنّ الإرهابي تسلّل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما تبينّ أنه بعد الهجوم قرب مفترق مجيدو، قام بتوقيف سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالًا”.

يظهر التحقيق الأولي أن الإرهابي تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما تبين أنه بعد الهجوم قرب مفترق مجيدو قام بتوقيف سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالًا. يجري تحقيق موسع حول العملية وفي إطارها يتم فحص مدى تورط #حزب_الله الإرهابي فيها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 15, 2023

وأضاف أدرعي عبر “تويتر” أنّه “أثناء التمشيط وإغلاق الطرق تمّ إيقاف سيارة في منطقة بلدة يعارا حيث شكّل الإرهابي الذي كان داخلها خطرًا على قوات الشاباك والشرطة والتي قامت بتحييده وقتله وعثرت بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية، وتشير التقديرات إلى أن تحييد الإرهابي حال دون وقوع هجوم آخر”.

وتابع المتحدث الإسرائيلي: “يجري تحقيق موسّع حول العملية وفي إطارها يتم فحص مدى تورط حزب الله فيها”.

#عاجل قوات الأمن تقوم بتحييد وقتل المخرب الذي نفذ العملية الارهابية بالقرب من مفرق #مجيدو وتعثر بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية. يظهر التحقيق الأولي أن الإرهابي تسلل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع >> pic.twitter.com/PQERikg7n6 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 15, 2023