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مسلّح وعبوّة ناسفة.. إسرائيل تكشف عن عمليّة أمنيّة وتُحقّق في تورّط "حزب الله"

منذ ساعتين
إسرائيل تكشف عن عمليّة أمنيّة

إسرائيل تكشف عن عمليّة أمنيّة

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أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قوة أمنية قتلت شخصًا تسلّل من لبنان ونفّذ تفجيرًا بعبوة ناسفة جنوب حيفا، صباح الإثنين.

في التفاصيل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، إنّ “التحقيق الأولي أظهر أنّ الإرهابي تسلّل على ما يبدو من الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما تبينّ أنه بعد الهجوم قرب مفترق مجيدو، قام بتوقيف سيارة وطلب من السائق قيادتها شمالًا”.

وأضاف أدرعي عبر “تويتر” أنّه “أثناء التمشيط وإغلاق الطرق تمّ إيقاف سيارة في منطقة بلدة يعارا حيث شكّل الإرهابي الذي كان داخلها خطرًا على قوات الشاباك والشرطة والتي قامت بتحييده وقتله وعثرت بحوزته على أسلحة وحزام ناسف جاهز للاستخدام وأغراض إضافية، وتشير التقديرات إلى أن تحييد الإرهابي حال دون وقوع هجوم آخر”.

وتابع المتحدث الإسرائيلي: “يجري تحقيق موسّع حول العملية وفي إطارها يتم فحص مدى تورط حزب الله فيها”.

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