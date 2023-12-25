مسيرات إسرائيلية وقصف مدفعي في الجنوب.. كيف يبدو المشهد؟

آثار القصف على مناطق في جنوب لبنان

نفذت مسيرة إسرائيلية قرابة السادسة والنصف من مساء اليوم عدوانا جويا حيث أغارت على منطقة حرجية في خراج بلدة مليخ في منطقة جبل الريحان ملقية صاروخا موجها.

وقرابة السابعة مساء تعرضت أطراف بلدة عيتا الشعب ومحيط موقع الراهب لقصف مدفعي متقطع مصدره مرابض العدو داخل فلسطين المحتلة.

كما نفّذت مسيرة إسرائيلية، قرابة الرابعة و40 دقيقة من عصر اليوم الإثنين، عدواناً جوياً حيث أغارت على مجرى نهر الليطاني عند أطراف بلدة زوطر الشرقية، وأطلقت صاروخاً موجهاً باتجاه المنطقة وتعالت سحب الدخان في السماء.

وكانت قد نشرت وسائل إعلام “إسرائيلية”، مساء اليوم الاثنين، فيديو يظهر “الأضرار الكبيرة داخل منزل في مستوطنة “أفيفيم” بعد استهدافه بصاروخ موجّه من قبل “المقاومة الإسلامية” في لبنان”.

يذكر أن حزب الله نفّذ 7 عمليّات عسكريّة أمس الأحد، من ضمنها استهداف مستوطنة “أفيفيم والمطلة” ردّاً على استهداف المنازل والقرى المدنية في جنوب لبنان.