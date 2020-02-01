مسيرات باتجاه رياض الصلح… “لا ثقة”

انطلقت مسيرة من أمام الاتحاد العمالي العام باتجاه شركة كهرباء لبنان، وصولا الى ساحة رياض الصلح.

كما انطقلت مسيرة أخرى من أمام مصرف لبنان باتجاه رياض الصلح، ويحمل المحتجون لافتات كتب عليها “لا ثقة”.

ومن ساحة ساسين في الأشرفية انطلقت ايضا مسيرة باتجاه ساحة الشهداء، تنديدا باعتقال عدد من الناشطين، وتأكيدا لاستمرار التحركات حتى تحقيق كل مبادئها.

وتسلك المسيرة عددا من شوارع الأشرفية، وسط دعوات للمواطنين في الأبنية وعلى الشرفات إلى المشاركة في المسيرة أو التصفيق دعما للتحرك، وسط تفاعل لافت من المواطنين، إذ يقوم البعض منهم بنثر الأرز.

وتتقدم المسيرة لافتة كبيرة كتب عليها “لا ثقة”، وهتافات تدعو إلى محاسبة السارقين والفاسدين.

وستمر المسيرة من أمام مبنى قصر العدل ثم جمعية المصارف فساحة الشهداء، حيث تلتقي مع باقي المسيرات الوافدة من مناطق عدة، لتنتهي في ساحة رياض الصلح.