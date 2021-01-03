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مسيرات شعبية في طرابلس احتجاجاً على تردي الأوضاع

منذ 7 ثواني
طرابلس تنتفض-ارشيفية

طرابلس تنتفض-ارشيفية

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شهدت ساحة التل في طرابلس، مسيرات شعبية قدمت من مختلف الأحياء والمناطق، سيرا على الأقدام وبواسطة الدراجات النارية والسيارات التي كانت تجوب شوارع المدينة وتدعو السكان إلى الاعتصام احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغياب أي تحرك رسمي لوضع حد لفلتان الأسعار.

ورافق المسيرات تدابير أمنية مشددة للحفاظ على الطابع السلمي للتحرك الذي رفع المشاركون فيه اللافتات المنددة بالفساد والإهمال وعدم المساءلة والملاحقة بحق من وصفوهم بسارقي لقمة عيش الناس، وسط تزايد عدد المحتجين الذين يتحضرون للانطلاق بمسيرة حاشدة إلى ساحة عبد الحميد كرامي (النور).

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