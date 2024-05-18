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مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية وسائقها في رأس الناقورة

منذ ساعتين
رأس الناقورة- أرشيفية

رأس الناقورة- أرشيفية

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت صباح (السبت 18-5-2024) دراجة نارية في بلدة الناقورة أصيب على أثرها الراكب بجروح، ونقله الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية إلى المستشفى اللبناني- الإيطالي، ويخضع حالياً لجراحة.

إلى ذلك، واصل الطّيران المسير الإسرائيلي طلعاته التجسسية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا على علو متوسّط حتّى فجر اليوم.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد منتصف الليل ثلاث مرات على بلدة الخيام، مستهدفا وادي العصافير وباب ثنية وأطراق الخيام الجنوبية.

من ناحية أخرى، أعلن حزب الله عن استهداف قاعدة تسنوبار 651 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

ونشر الإعلام الحربي لحزب الله مقطع فيديو يوضح معلومات تفصيلية عن القاعدة الإسرائيلية المستهدفة، ويوثق عملية إطلاق الصواريخ باتجاهها.

وأعلن الاعلام الحربي في حزب الله أن عناصر الحزب استهدفوا صباح الحزب السبت تجمعاً ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

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