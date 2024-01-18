مسيرة إسرائيلية تستهدف منزلا وسط كوكبا وقذائف فسفورية على ميس الجبل

قصفت مسيّرة إسرائيلية سيارة في سوق الخان قرب كوكبا اليوم، كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذيفتين على أطراف كوكبا.

وأطلقت مسيرّة إسرائيلية صاروخًا على حديقة منزل وسط بلدة كوكبا، مخلفة أضرارا جسيمة في المنزل دون وقوع إصابات.

وسقطت قذيفة بين المنازل في بلدة حولا مفرق حي المرج.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على أطراف رب الثلاثين- الطيبة واطراف العديسة لجهة تلة العويضة، فيما تعرض سهل مرجعيون لقصف لمدفعي.

كما استهدف الجيش الاسرائيلي الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل بالقصف الدخاني والفسفوري الكثيف لسحب آلياته من المكان.

وأطلق الجيش الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة من مواقعه قبالة بلدة عيتا الشعب على الاحراج المجاورة للبلدة.

كما تعرضت قرابة الثامنة والنصف من صباح اليوم، أطراف بلدة يارين لقصف مدفعي إسرائيلي.

وأقدم الجيش الإسرائيلي بعيد منتصف الليل، على تمشيط محيط موقع العباد العسكري المُطل على بلدة حولا، بواسطة الأسلحة الرشاشة الثقيلة، وقد سُمعت أصوات الرصاص بكثافة في المنطقة الحدودية.

تزامنا مع ذلك، نفذ العدو ضربات جديدة، استهدفت تلة الحمامص وسهل مرجعيون، منطقة هورا والعزية في دير ميماس، كما أطلق القنابل المضيئة في أجواء سهل مرجعيون والقليعة وبرج الملوك.

وقد استمر القصف حتى ساعات الصباح الأولى.

واستمر تحليق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي طوال الليل حتى الصباح، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف نهر الليطاني، بالتزامن مع اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.