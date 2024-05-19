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مسيرة حزب الله تستهدف قيادة سرية استطلاع من ‏كتيبة 6551 الإسرائيلية

منذ ساعتين
مسيرة تابعة لحزب الله

مسيرة تابعة لحزب الله

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أعلن حزب الله مساء (الأحد 19-5-2024) عن تنفيذ هجوم بمسيرة بمسيرة انقضاضية على مقر قيادة سرية استطلاع من ‏كتيبة 6551 تابعة للواء 551 مظليين احتياط (قوة نخبة) في مستعمرة المطلة.

وأكد بيان الحزب أن الهجوم حقق إصابات ‏مؤكدة وأوقع عدداً من جنود جيش الاحتلال الإسر العدو بين قتيلٍ وجريح. ‏

وفي وقت سابق أعلن حزب الله أنه استهدف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية بالصواريخ، فيما دوت صفارات الإنذار في أكثر من 15 بلدة في منطقة سهل الحولة والجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان.

وقال الحزب أيضا إنه دمر التجهيزات التجسسية في موقع راميا العسكري الإسرائيلي بعد قصفها بالأسلحة المناسبة، كما استهدف آلية همر في موقع المالكية بصاروخ موجه وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح.

وأعلن الحزب استهداف موقع الرمثا بالأسلحة الصاروخية، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة.

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