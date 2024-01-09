مسيرّة إسرائيليّة تستهدف "رابيد" في الغندورية.. و3 شهداء لـ"حزب الله"!

نفذت مسيّرة معادية، قرابة التاسعة والثلث صباحًا، عدوانًا استهدف سيارة رابيد على طريق الغندورية بصاروخ موجه، فيما لم تتمكّن سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان بسبب التحليق الكثيف للطيران المعادي.

وفي وقت لاحق، تمكّنت فرق الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية من الوصول إلى مكان السيارة المستهدفة في الغندورية، وإخلاء ثلاثة شهداء، فيما أصيب المسعف أيوب الشامي بجروح طفيفة.

إلى ذلك، أعلن مصدران مطلعان على عمليات “حزب الله” لرويترز، أنّ ثلاثة عناصر من الحزب قُتلوا اليوم الثلاثاء، في ضربة استهدفت سيارتهم في بلدة الغندورية في جنوب لبنان.

ولم يحدد المصدران بعد هوية العناصر.