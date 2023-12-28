مسيّرات "لبنانيّة" تتسلّل إلى الجليل.. وجيش الاحتلال يستهدف بنى تحتية لـ"حزب الله"

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي ظهر اليوم غارة على أطراف بلدة عيتا الشعب. فيما سجل تحليق مكثف للطيران المعادي في أجواء القطاع الشرقي، تزامنًا مع غارات جوية على منطقة الصالحاني بين راميا ومروحين في القطاع الغربي. كما سقطت ٤ قذائف مدفعية إسرائيلية بين دبل وحانين.

في وقت أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو شن هجومًا استباقيًا جنوب لبنان واستهدف بنى تحتية لحزب الله.

جاء ذلك فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنّ الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة أطلقها حزب الله من جنوب لبنان.

كما دوت صفارات الإنذار في يفتاح وراموت نفتالي والمالكية وديشون في الجليل الأعلى خشية تسلل مسيّرات من الجنوب.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإطلاق 3 إنذارات خلال نصف ساعة عن دخول طائرة مسيّرة أجواء الشمال على الحدود مع لبنان.

وكان الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلّق طيلة الليل الفائت، وحتى ساعات الصباح الأولى، فوق منطقة صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة، مترافقا مع اطلاق القنابل المضيئة.

كما أطلق جيش الاحتلال مساء أمس، نيران مدفعيته الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب، وأغار الطيران المسيّر على جبلي اللبونة والعلام ووادي حامول .

وأدى القصف المعادي على بلدة طيرحرفا إلى اشتعال النيران في محل لتكرير المياه عملت فرق الإطفاء على إخمادها، بالإضافة إلى إصابة منزل.

ومنتصف الليل، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

في السياق، ازداد عدد النازحين بعد التصعيد الإسرائيلي خلال اليومين السابقين، وبخاصة من القرى التي تتعرض للقصف باستمرار حيث وصلت نسبة نزوح الأهالي إلى أكثر من خمس وسبعين بالمئة من السكان .