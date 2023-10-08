مسيّرة "لبنانيّة" تُحرّك "الباتريوت".. وجيش العدو يُوجّه صواريخه نحو الجنوب مجددًا

بعد المستجدات الأمنيّة التي طرأت على الحدود الجنوبيّة صباحًا، تجدد القصف الإسرائيلي على محيط مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، عصر اليوم. فيما عمدت طائرة مسيرة تابعة للعدو إلى إطلاق صاروخ جو أرض في محلة الخريبة خراج بلدة راشيا الفخار، قضاء حاصبيا.

يأتي ذلك فيما مصادر إسرائيلية أنّ منظومة باتريوت اعترضت مسيرة أُطلقت من الجانب اللبناني باتجاه صفد.

وصباحًا، أعلن “حزب الله” بأنّ “مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة الإسلامية قامت صباح هذا اليوم الأحد الموافق 8 تشرين الأول 2023 بالهجوم على ثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة”.

وأوضح أنّه استهدف “موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتمت إصابة المواقع إصابات مباشرة، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم”.

بالمقابل، استهدف الاحتلال أطراف كفرشوبا وسدانة، في ظل تحليق مكثف لمسيّرات العدو. بينما نصب “حزب الله” خيمة جديدة في مزارع شبعا بعد أن استهدفت القوات الإسرائيلية الخيمة التي نصبها في السابق.

ووسط ارتفاع المخاوف من التصعيد مع حزب الله على الجبهة الشمالية، نصحت إسرائيل رعاياها في المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية، بإخلاء منازلهم، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

علمًا أن الجيش الإسرائيلي كان أشار في وقت سابق الأحد، إلى أنه لا يوجد تهديد وشيك في الوقت الحالي على الجبهة الشمالية، في إشارة إلى احتمال تحرك حزب الله على الحدود، وفتح جبهة موازية لغزة.