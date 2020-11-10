استمع لاذاعتنا

مشاركة لجنود اليونيفيل في تنظيف شاطئ الناقورة

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 10 - نوفمبر - 2020 8:42 مساءً
مشاركة لجنود اليونيفيل في تنظيف شاطئ الناقورة

مشاركة لجنود اليونيفيل في تنظيف شاطئ الناقورة

A A A
طباعة المقال

شارك جنود حفظ السلام التابعون لـ”اليونيفيل” في نشاط لتنظيف الشاطىء الممتد خارج المقر العام في الناقورة، لزيادة الوعي وتشجيع العمل للحفاظ على البيئة في منطقة عمليات اليونيفيل، فجمعوا القمامة غير القابلة للتلف بما فيها القوارير والأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة وانتهى بها المطاف في البحر، مما يعرض الحياة البحرية للخطر وتلوث المياه.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، ضاعفت اليونيفيل جهودها، من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وإدارة مياه الصرف الصحي، الى جانب أمور أخرى، للحد من بصمتها البيئية في المجتمعات المضيفة.

وهذه الحملة هي واحدة من الأنشطة التي ينفذها جنود حفظ السلام بانتظام.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    مستشفى رفيق الحريري الجامعي
    مستشفى الحريري الجامعي: 29 حالة حرجة و10 حالات شفاء ولا وفيات جديدة
    مايك بومبيو
    بومبيو: باسيل مرتبط بمنظمة حزب الله الإرهابية.. والعقوبات عليه مناسبة
    وزيرة العدل ماري كلود نجم
    وزيرة العدل: حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي يخالفان القانون

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الملكة إليزابيث ويظهر البيانو الذهبي خلفها
    ما سر البيانو الذهبي الذي ظهر خلف الملكة إليزابيث … وهل يعود لصدام حسين؟
    إجمالي ودائع السوريين في لبنان لا يتجاوز 6 مليارات دولار
    أرقام المصارف “تدحض” ادعاءات الأسد عن ودائع السوريين في لبنان
    تعبيرية
    حادثة طريفة..شاب يستيقظ من غيبوبة استمرت شهرين بفضل “مزحة”