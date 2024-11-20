مشاعر متباينة في لبنان مع تزايد التوقعات بوقف إطلاق النار!

آثار غارة إسرائيلية على منطقة زقاق البلاط في بيروت، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز

وصل المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، اموس هوكشتاين، إلى العاصمة اللبنانية لإجراء محادثات حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.

يأتي ذلك بعد فترة مرهقة عاطفياً بالنسبة للبنانيين حيث ساد التفاؤل والقلق في آن واحد.

و قالت مصممة الجرافيك ديانا يونس للجزيرة إنها قريبة من اليأس وتتشبث بأي أمل. ”يا إلهي، هوكشتاين، أوقف هذه الحرب ولا أريد أكثر من ذلك. نحن بصراحة متعبون جدًا، ولكننا نقول ”الحمد لله“.

مناورات وقف إطلاق النار

تضاءل التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق، ثم انتعش يوم الاثنين بالرغم من قيام إسرائيل بقصف بيروت للمرة الثالثة خلال يومين، وذكرت صحيفة أكسيوس أن هوكشتاين لم يأتِ إلى لبنان للحديث عن اتفاق كما كان مخططًا له. بعد ذلك، أفادت التقارير أن هوكشتاين سيغادر الولايات المتحدة إلى بيروت بعد كل شيء.

وفي الوقت نفسه، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب ألقاه في البرلمان يوم الاثنين الماضي بعض الشكوك حول إمكانية أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى سلام دائم.

وقال أمام الكنيست: ”الشيء المهم ليس قطعة الورق“. ”من أجل ضمان الأمن في الشمال، علينا أن نتخذ إجراءات منهجية ضد هجمات حزب الله التي يمكن أن تأتي… هذا ليس فقط رد فعلنا، بل قدرتنا على منع قدرة حزب الله على بناء قوته“.

سيسمح وقف إطلاق النار، من الناحية النظرية، لآلاف الأشخاص على جانبي الحدود بالعودة إلى منازلهم.

”بالنسبة للكثيرين لا يوجد منزل ليعودوا إليه. نحن جميعًا حزينون، وننتظر فقط حتى ينتهي هذا الأمر”، قال عباس فقيه، وهو صحفي من النبطية في جنوب لبنان، للجزيرة.

و أضاف: ”جميعنا ننتظر وقف إطلاق النار ولكن هذا لن يحدث. كالعادة، سيقولون إن لبنان هو من فعل ذلك. إنها نفس الاستراتيجية كما في غزة. يقولون إنها إيجابية، ثم يأتي بن غفير أو سموتريتش ويقولون شيئًا ما يزيد الوضع سوءاً“.

وقال علي من الخيام: ”إن شاء الله إذا توقفت الحرب يمكننا أن نذهب إلى الجنوب ولكنني لا أعرف… الخيام بها الكثير من الدمار، سأعود ولكنني لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من العيش هناك. أنا لا أملك منزلاً، منزلي مستأجر حتى في القرية. لكنني سأذهب، بالطبع، سأذهب على الفور“.

ويشبه التصعيد خلال الأيام الأخيرة سلوك إسرائيل في غزة، حيث زادت من عدوانيتها كلما بدت مناقشات وقف إطلاق النار قريبة من نهايتها.

قبل اعتداءات يوم الاثنين على بيروت، كان المسؤولون اللبنانيون يقولون إن محادثات وقف إطلاق النار تسير بشكل جيد.

وقد تحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى صحيفة ”المدن“ عن هذا التفاؤل.

حيث قال بري: ”أعطى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الضوء الأخضر لهوكشتاين لتحقيق وقف إطلاق النار في لبنان. كما أن الإسرائيليين، بحسب ما أبلغنا به الأمريكيون، يريدون إنهاء الحرب“.

هذا التوقع الإيجابي أكد عليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مقابلة مع تلفزيون العربي يوم الاثنين.

وقال ميقاتي إن تجاوب لبنان مع الاقتراح الأميركي كان إيجابياً، مضيفاً أن ”بعض النقاط تحتاج إلى نقاش“ ولكن ”نأمل أن نتوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان في أقرب وقت ممكن“.

بعض الأشخاص، مثل الطاهي اللبناني خضر عيدو البالغ من العمر 26 عامًا، غير معجبين بمناورات الحكومة اللبنانية.

و قال عيدو: ”في الواقع ليس لديّ أي أمل في وقف إطلاق النار المرتقب، إذ أن كلاً من حزب الله وإسرائيل يصعّدان ويديران المفاوضات تحت النار. وعلاوة على ذلك، فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري يدير المفاوضات بمفرده دون العودة ومناقشتها مع المجلس النيابي الذي انتخبناه، مما يجعل من الواضح جداً أن هناك شيئاً مريباً يحدث“.

شروط وقف إطلاق النار غير متاحة علناً لإثبات أو دحض شكوك عيدو، لكن ورقة سابقة تداولتها وسائل الإعلام أظهرت أن إسرائيل كانت تطالب بـ”موافقة أميركية“ شاملة على أن بإمكانها التصرف من جانب واحد ضد حزب الله في لبنان متى رأت ذلك مناسباً.

وقد اعتُبر هذا المصطلح نقطة خلافية جدية، وقيل إن لبنان رفضها.

وعلى الرغم من رسائل الحكومة المتفائلة، إلا أن البعض في لبنان غير متأكد من أن كل المفاوضات ستؤدي إلى نتائج على الأرض.

و قال جوي ديبا: ”بالنظر إلى ما تفعله الحكومة الإسرائيلية… أعتقد أنه إذا وقعوا على شيء لوقف إطلاق النار، ستظل هناك نقطة ستضرب فيها إسرائيل لبنان إذا رأوا نشاطًا غير منتظم“.

وأضاف: ”لذا فإن هذه الحرب لن تتوقف أبدًا لأن الهدف الرئيسي من هذه الحرب، كما أراه، هو إنهاء حزب الله تمامًا “.

العودة إلى ال 1701؟

في حين رفض الإسرائيليون المحاولات السابقة لوقف إطلاق النار، قد يكون الوقت قد حان للتفاوض، حيث تتعرض حكومة نتنياهو لضغوط داخلية متزايدة من العائلات التي تريد العودة إلى الشمال، في حين أن حزب الله قد تكبد خسائر في صفوف قيادته العسكرية.

وقال عادل عبد الغفار، وهو مدير برنامج السياسة الخارجية والأمن في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية: ”من المحتمل أن يكون المناخ مناسباً للدبلوماسية لأن كلا الطرفين يريدان مخرجاً ما من هذا الوضع“.

وقد أعطى المسؤولون اللبنانيون في الأيام الأخيرة انطباعاً بأن الطرفين متفقان على معظم البنود، بما في ذلك انسحاب إسرائيل الكامل جنوب الخط الأزرق – وهو خط ترسيم الحدود الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل ومرتفعات الجولان المحتلة – وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني مع انتشار الجيش اللبناني لملء الفراغ بين الخطين.

وقد تم التوصل إلى اتفاق مماثل بعد حرب عام 2006، منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، والذي انتهكته إسرائيل وحزب الله بانتظام.

وقد توغلت إسرائيل في المجال الجوي اللبناني وحافظ حزب الله على جناحه المسلح ونشر بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان.

وقد قال لبنان إن الجيش اللبناني سينتشر في جنوب لبنان بعد وقف إطلاق النار، وقيل إن عدد القوات التي سيتم نشرها في جنوب لبنان سيكون في حدود 5000 جندي كبداية.

وتتعلق إحدى نقاط الخلاف في محادثات وقف إطلاق النار، وفقا لتقارير إعلامية مختلفة، بأعضاء لجنة مراقبة وقف إطلاق النار. وتفيد التقارير أن اللجنة الحالية تضم لبنان وإسرائيل واليونيفيل والولايات المتحدة وفرنسا.

وأفادت التقارير أن إسرائيل اقترحت ضم المملكة المتحدة وألمانيا إلى اللجنة، وهو ما رفضه الجانب اللبناني في المفاوضات.

استمرار الضربات على بيروت و ضاحيتها

يتوق الكثيرون في لبنان إلى وقف إطلاق النار بعد أكثر من عام من القتال الذي دمر جنوب البلاد.

كما تعرضت مناطق أخرى، بما في ذلك ضواحي بيروت ومدينة صور في الجنوب وبعلبك في الشرق، لقصف عنيف.

و اشتبك حزب الله مع القوات الإسرائيلية على طول الحدود الجنوبية، في حين تبادل الطرفان الهجمات على أراضي بعضهما البعض.

وزعم مسؤولون لبنانيون أن حزب الله وافق على وقف إطلاق النار في أواخر سبتمبر/أيلول، لترد إسرائيل باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. ثم قال مسؤولون أمريكيون إن وقف إطلاق النار لم يعد مطروحًا على الطاولة.

وقد جاء الحديث الأخير عن وقف إطلاق النار وسط هجمات إسرائيلية متواصلة منذ أيام في جميع أنحاء لبنان.

وتتزامن الجهود الدبلوماسية مع تصاعد حدة الحرب إذ تكثف إسرائيل هجماتها على الضاحية الجنوبية لبيروت التي يسيطر عليها حزب الله فضلا عن أنها استهدفت العاصمة بيروت نفسها ثلاث مرات في الأيام الثلاثة الماضية.

وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت غارات كل بضع ساعات مما يجعلها الفترة الأعنف التي تشهدها المنطقة منذ عام 2006 على الأقل. وقد تعرضت المنطقة لهجومين آخرين في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.