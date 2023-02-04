مشاكل سائقي "تاكسي" المطار في عهدة حمية

عرض وفد من سائقي سيارات التاكسي العاملة في مطار بيروت الدولي، لـ”جملة من المشاكل التي تعترض عمل السائقين في مواقف وخطوط النقل من المطار وإليه، والتعديات والفوضى بالتنظيم، وعدم تطبيق القوانين، التي من المفترض أنها وجدت لتحمي الركاب والسائقين، والواجهة السياحية والاقتصادية للبنان”، وذلك خلال لقائهم الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للعاملين بالنقل والاتصالات رئيس اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان أحمد الموسوي، في حضور الامين العام لاتحاد “الولاء” زكي حوري، الامين العام لاتحاد النقابات العمالية للنقل البحري عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للعاملين بالنقل والاتصالات ناصر نزال.

وبعد مناقشة المشاكل ومطالب السائقين، اتُّفق على إحاطة وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية، بالإشكاليات والمشاكل، والحلول المقترحة، ووضعها بعهدته، قبل عرضها على الرأي العام.

كما شددوا على أننا “كلنا ثقة بأن يبادر حمية، الى وضع ما يعاني منه سائقو تاكسي المطار وبأسرع وقت على سكك الحلول النظامية والقانونية”.