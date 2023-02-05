مشاهد ساحرة بعدسة صوت بيروت.. كل شي أبيض بـ "ضهر البيدر"!

غطت الثلوج صباح (الأحد 5-2-2023) طريق ضهر البيدر، حيث جال فريق صوت بيروت إنترناشونال، والتقط مشاهد رائعة لارتداء طرقات البقاع بالثوب الأبيض.

ومن المتوقع أن تشتد العاصفة فرح في الساعات القادمة، حيث أفادت نشرة الطقس الصادرة عن دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية بأن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط لا يزالان تحت تأثير العاصفة فرح التي تبلغ ذروتها يومي الاحد والاثنين، ترافقها أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قطبية باردة وشديدة تصل سرعتها لحدود ال ١٠٠ كم/س.

وحذّرت المصلحة من تطاير اللوحات الإعلانية والواح الطاقة الشمسية وتشكّل السيول وسلوك الطرقات الجبلية أيام الاحد والاثنين مع تجدد العاصفة .

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