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مشرفية للأجهزة الأمنية: كافحوا الاحتكار

25 - يونيو - 2021
رمزي المشرفية

رمزي المشرفية

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أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية أنه “اليوم يوقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الموافقة الاستثنائية لشراء المحروقات على سعر 3900.

وقال في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”: “بعض الشركات الموزّعة وأصحاب المحطات خزّنوا ما يكفي لبنان لأسابيع عدّة وبالتالي سيتم بيع المحروقات المخزّنة مسبقاً وعلى سعر 1514 ليرة على السعر الجديد”.

وأضاف: “دور الأجهزة الأمنية ومديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد مكافحة الإحتكار الحاصل والذي يدفع المواطن ثمنه يومياً من صحّته وأعصابه وجيبه، وإلا ستبقى الاحتكارات في تزايد كما في المواد الأخرى”.

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