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مشروع وطن الإنسان: لوقف المسار الانهياري.. وانتخاب رئيس مقاوم للفساد

منذ 8 دقائق
المجلس التنفيذي لـ "مشروع وطن الإنسان"

المجلس التنفيذي لـ "مشروع وطن الإنسان"

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كرّر المجلس التنفيذي لـ “مشروع وطن الإنسان” تخوفه من فقدان الوطن لمقومات الاستمرار، فمؤسساته تنهار وتتداعى، القطاع الصحي يعاني، المدارس الرسمية شبه مقفلة، المصارف بين الإضراب والإنهيار، والإدارات التي تدخل أموالًا إلى خزينة الدولة مقفلة، وعائلاته تعاني الوجع والعوز مع تخطي سعر صرف الدولار الأميركي عتبة الـ100 ألف ليرة لبنانية.

ورأى عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام، أنّ الأخطر هجرة الشباب والطاقات وما له من تأثير كارثي، كفقدان أكثر من 35% من الجسم الطبي، وإن بداية الحل تتطلب إنتظام الوضع السياسي إنطلاقًا من إنتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة متجانسة فعالة وتسيير القطاعات والمؤسسات مما ينعكس بشكل سريع وإيجابي على الأوضاع برمتها، فسيستعيد لبنان ثروته البشرية وثقة الداخل والخارج مما يعيد إليه التوازن على الصعد كافة.

وتوقف “مشروع وطن الإنسان” عند الإتفاق السعودي – الإيراني برعاية صينية، فاعتبر المجتمعون أن كل ما يؤدي إلى وقف النزاعات هو إيجابي، وأن هذا الإتفاق إن طبق بشفافية، وفق ما توفر من معلومات حوله، من شأنه أن يعلن زمنًا جديدًا في المنطقة، مبنيًا على الإزدهار والتطور، ويبقى أن يلتقط اللبنانيون الفرصة فينطلقون من مساحة مشتركة داخليًا تشكل مدخلًا إلى مواجهة الإنهيار وحل الأزمة الكبيرة.

واعتبر المجلس التنفيذي أن الواجب الوطني والأخلاقي كما الإنساني يدعو جميع القيمين على الوضع في لبنان أن يبادروا فورًا إلى وقف المسار الإنهياري العبثي في مختلف الميادين، وإلى تقصير المسافة الزمنية التي تصغر يومًا بعد يوم في السباق ما بين الإنفجار الإجتماعي وما بين الدخول في زمن جديد.

وأكد أن أولوية الأولويات لوقف هذه المأساة الوطنية تقضي بانتخاب رئيس مقاوم للفساد، إقتصادي متمرس، خارج الإصطفاف السياسي، ذو مصداقية عالية مع العالمين العربي والدولي والصناديق المعنية، لتنفيذ خطة إنقاذية إقتصادية – مالية – إجتماعية تفتح آفاق الأمل والمستقبل أمام الوطن وإنسانه.

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