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"مشروع وطن الانسان" يدعم مرشّح "النقابة تنتفض"

17 - يوليو - 2021

مشروع وطن الانسان

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عقدت منسقيّة الهيئات والقطاعات المهنيّة في “مشروع وطن الانسان” برئاسة الدكتور أسعد عيد اجتماعاً مع مرشّح “النقابة تنتفض” لمركز نقيب المهندسين عارف ياسين، حيث تمّ عرض برنامج العمل النقابي والتطلعات المستقبليّة للنقابة.

شارك في اللقاء إضافة إلى عيد وياسين، السادة ربيع اسطا ومارك خوري وفريد فخر الدين وروي داغر.

وعلى الأثر، أعلنت المنسقيّة المهنيّة في “مشروع وطن الانسان” دعمها وتأييدها لهذا الترشيح على مركز النقيب وباقي الأعضاء، ودعت جميع المناصرين والأصدقاء من المهندسين الاقبال بكثافة على الاقتراع غداً الأحد.

عيد اعتبر أنّ “توحّد المعارضة بتنوّعها للمرّة الأولى في صف واحد، هو بداية خط التغيير نحو بناء لبنان الجديد، ونعول في “مشروع وطن الانسان” على دور النقابة في خدمة المهندسين ولبنان، مع إعطائها الأولوية لمرفأ بيروت وبقية القطاعات”.

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