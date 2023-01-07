السبت 14 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 7 يناير 2023 |
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مشكلة جوازات السفر إلى حلّ قريباً؟

منذ 35 دقيقة
جوازات سفر لبنانية

جوازات سفر لبنانية

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أعلن مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم خلال لقاء في مستشفى المقاصد ان مشكلة جوازات السفر اصبحت في نهاياتها وفي ١٥ شباط ستعود آلية جوازات السفر كما كانت عليه في السابق وقدرة الانتاج ستعود الى ٣ الاف جواز سفر يوميًّا.

وقال: “معنيّون بالأمن السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ لذلك ما أقوم به ليس خروجاً عن القانون أو قوّة شخصيّة بل القوّة مستمدّة من القانون وكل من يطبّق القانون هو الأقوى بالمُطلق”.

أضاف: “انا ضد صندوق النقد لانه سيكون هناك اثمان كبيرة سيتحملها المواطن نتيجة التعامل معه، والوضع الامني ممسوك”.

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