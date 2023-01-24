مشهد قطع الطرقات إلى الواجهة من جديد... إليكم التفاصيل

عاد مشهد قطع الطرقات في لبنان إلى الواجهة مجدّداً مع استفحال الأزمة الاقتصادية أكثر فأكثر، تزامناً مع جنون سعر الدولار والمحروقات.

فقد قطعت مساء اليوم الطريق في منطقة الصيفي بالإطارات المشتعلة، كما قطعت الطريق عند مستديرة السفارة الكويتية، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، في حين عمد عدد من سائقي السيارات العمومية إلى قطع الطريق في الدورة أيضاً.

شمالاً، قطع محتجون قطع طريق جبل محسن البقار، وطريق المنية-بحنين باتجاه عكار.

وعصر اليوم، وصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 54500 ليرة لبنانية.

كما سجّلت أسعار المحروقات ارتفاعاً ملحوظاً، إذ وصل سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان إلى 958,000 و98 أوكتان إلى 982,000، والمازوت إلى 1,007,000 وسعر قارورة الغاز إلى 613,000.