مصباح الأحدب: سياسة التعامل مع طرابلس بهذه الطريقة "يجب أن تتوقف فورا"

كتب النائب السابق مصباح الأحدب سلسلة تغريدات عبر “تويتر” قال فيها:

“الفلتان الأمني في مدينة طرابلس يزداد يومياً بغطاء من بعض ساسة الدولة وأجهزتها. سياسة التعامل مع مدينة فيها ٧٠٠٠٠٠ مواطن من مختلف الطوائف وكأنها بؤرة للإرهابيين، وتوريط شبابها بملفات أمنية بعد إغراقهم بترخيص السلاح، واستخدامهم بأعمال قذرة لضرب المدينة أصبحت سياسة مفضوحة و يجب أن تتوقف فورا”.

أضاف: “بدل أن تقوم الأجهزة الأمنية بحماية المنظومة السياسية التي أفلست البلد وأوصلت معاشات العناصر الأمنية والموظفين إلى أقل من ١٠٠ دولار، عليها أن تحمي أرواح المواطنين وأرزاقهم، وأن تضع حداً لهذا الفلتان الأمني الذي يضرب طرابلس ويحصد أرواح شبابها. أين رئيس الحكومة ووزير الداخلية ونواب طرابلس من إنقاذ مدينتهم؟”

وختم: “عليهم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة فوراً لضبط السلاح المتفلت وأن يضعوا حداً للفلتان الأمني الذي يفتك بالمدينة. ونحذر كل الجهات السياسية والأمنية التي سبق وأدارت لعبة الدم في طرابلس من الإصطياد بالماء العكرة وإفتعال أي إشكال طائفي لإعادة دوامة العنف إلى المدينة تنفيذاً لأجنداتهم الخارجية. البلد على شفير الإنهيار الكبير واللعب بالنار سيحرق كل الوطن”.