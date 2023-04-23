الأحد 3 شوال 1444 ﻫ - 23 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصباح الأحدب: نرفض انحياز المؤسسات العسكرية لصالح الميليشيات

منذ 4 دقائق
مصباح الأحدب

مصباح الأحدب

A A A
طباعة المقال

غرد النائب السابق مصباح الأحدب عبر تويتر: “عام مر على فاجعة مركب الموت وجرح الأهالي لا يزال ينزف ولم نسمع حتى اليوم بمحاسبة من تسبب بهذا الجرم الفظيع. بالمقابل تترك المحكمة العسكرية الذين اعتدوا على أهلنا في خلدة أحرارا طلقاء دون محاكمة وتصدر أحكام الإعدام بحق المعتدى عليهم”.

أضاف: “أصبح واضحا ان ثمة من يعمل على فتنة بين الجيش وأهله وهذا الامر مرفوض، لذلك يجب إعادة النظر بطريقة مفاوضات السياسيين وتسوياتهم مع الأجهزة الأمنية التي انعكست ظلما على شبابنا المعتدى عليهم وضربت العدالة في البلد، كما اننا نرفض ما يجري تحت الضغط من انحياز علني للمؤسسات العسكرية لصالح الميليشيات على حساب اللبنانيين، فذلك يعطي ذريعة لكل من يعمل على خلق فتنة مرفوضة بين المؤسسات العسكرية واهلنا. ان هذه الأحكام الظالمة لا تضرب العدالة فحسب بل انها تضرب أسس الميثاقية المنصوص عليها بالدستور والقائمة على أساسها الدولة اللبنانية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة الخارجية اللبنانية
    اشتباكات السودان
    51 شخصاً.. إليكم أسماء اللبنانيين الذين تم اجلاؤهم من السودان!
    شركة طيران الشرق الأوسط
    رئيس الدائرة التجارية في طيران الشرق الأوسط: القدرة الاستيعابية أكبر من 2020
    توقيف
    امتهنوا سرقة "بطاريات" السيّارات!

    الأكثر قراءة

    الفنان السوري محمد قنوع
    صدمة كبيرة.. وفاة الفنان السوري محمد قنوع!
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يحذر من نشاط زلزالي قريب في سبع دول.. بينها دولة عربية!
    الفنان السوري محمد قنوع
    صدمة كبيرة بعد وفاة محمد قنوع.. هكذا رثاه فنانون سوريون وعرب