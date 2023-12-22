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مصدر إسرائيلي للمونيتور: استمرار التصعيد مع جنوب لبنان سيوصلنا لحريق هائل

منذ 18 دقيقة
من الحدود اللبنانية الجنوبية

من الحدود اللبنانية الجنوبية

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نقل موقع “المونيتور” عن مصدر سياسي إسرائيلي، أنّ “فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للخلافات بين حزب الله وإسرائيل تتضاءل”.

بدوره، أشار مصدر عسكري إسرائيلي، بحسب الموقع، إلى “أننا نرصد زيادة مطردة وبطيئة في هجمات حزب الله على إسرائيل”، لافتًا إلى أنّه “استمرار التصعيد سيوصلنا لحريق هائل وإن كان حزب الله يريده فسيحدث بالنهاية”.

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه الجيش الإسرائيلي بتنفيذ اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، فيما يستهدف “حزب الله” بعمليات عسكريّة المواقع الإسرائيلية.

ميدانياً، شنت طائرات إسرائيلية غارات على جل العلم في خراج الناقورة ومنطقة اللبونة، كما استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي أطراف عيتا الشعب وراميا والقوزح وبيت ليف وجبل بلاط قرب مروحين، بالاضافة إلى أطراف طيرحرفا ومنطقة حامول في القطاع الغربي.

وادى القصف الاسرائيلي لمنطقة رأس الناقورة الى تطاير الحجارة على موقع الجيش اللبناني في المنطقة كما اطلقت صفارات الانذار في مقر “اليونيفيل” العام في الناقورة.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية اطراف حولا – وادي الدلافة من الجهة الجنوبية للبلدة، بقذائف عدة. واستهدف القصف المدفعي الاسرائيلي ايضا اطراف بلدات طيرحرفا ، الجبين والناقورة.

واطلقت دبابة “ميركافا” قذيفتين على محيط بلدة العديسة.

وشنت المقاتلات الحربية قرابة الرابعة الا ثلثا من عصر اليوم غارة جوية استهدفت اطراف بلدة عيتا الشعب.

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