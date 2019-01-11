مصدر استخباراتي: إدخال حسن نصرالله إلى المستشفى في بيروت بحالة حرجة

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تعود إلى العلن قضية مرض أمين عام ميليشيا “حزب الله” حسن نصر الله من جديد, ويأتي هذه بعد أن تحدثت تقارير وتسريبات عدة منذ سنوات عن إصابة “نصرالله” بمرض السرطان وتلقيه العلاج بادء الأمر في مستشفيات إيران.

ونشر الإعلامي والسياسي اللبناني جيري ماهر تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي تويتر يتحدث فيها عن إدخال حسن نصر الله إلى إحدى مستشفيات بيروت.

وجاء في تغريدة جيري ماهر نقلاً عن مصدر إستخباراتي “معلومات هامة عن نقل شخصية مهمة في حزب الله الى احد مشافي العاصمة اللبنانية بيروت في حالة حرجة وأنباء تشير الى ان الشخص المذكور هو امين عام حزب الله “حسن نصرالله” الذي يصارع مرض السرطان منذ سنوات.”

مصدر استخباراتي يؤكد معلومات هامة عن نقل شخصية مهمة في حزب الله الى احد مشافي العاصمة اللبنانية بيروت في حالة حرجة وأنباء تشير الى ان الشخص المذكور هو امين عام حزب الله “حسن نصرالله” الذي يصارع مرض السرطان منذ سنوات. يشار الى ان نصرالله غائب عن الاعلام منذ اسابيع. #جيري_ماهر — Jerry Maher (@jerrymahers) January 11, 2019

و الأمين العام لميليشيا “حزب الله” حسن نصر الله كان قد توجه توجه إلى إيران وقد نقل إلى أحد مستشفيات محافظة شيراز جنوب البلاد لمواصلة علاج مرض السرطان.

و تساءل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، السبت، عن سبب صمت الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، منذ إطلاق حملة “درع الشمال” ضد أنفاق الحزب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وفي حسابه على موقع “تويتر”، كتب أفيخاي: “لو كسر نصر الله صمته المربك منذ أن أصابته الصدمة في أعقاب انطلاق حملة درع الشمال ماذا سيقول؟ وهل سيطلب المساعدة التليفونية من صديقي الفارسي قاسم سليماني؟”، داعيا متابعيه إلى التغريد عبر المشاركة في وسم “#ليش_ساكت”.

وفي عام 2016 قامت مواقع إيرانية عدة بالتحدث عن قيام “حسن نصر الله” بتلقي العلاج في مستشفيات إيران.

وكان موقع “أخبار معاصر” المقرب من التيار المتشدد في إيران قد تطرق لهذا الأمر حينها وتحدث عن تلقي نصر الله العلاج في محافظة شيراز.

إلا أن الموقع سريعاً ما قام بحذف الخبر دون إبداء أي سبب لذلك أو إعادة نشر نفي عن هذا الأمر.

وذكر موقع “جام نيوز” الإخباري الإيراني في حينها أيضاً بأن “حسن نصر الله يرقد في أحد مستشفيات إيران لتلقي العلاج”، من دون أن يفصح عن اسم المستشفى والمحافظة التي يرقد فيها.

وما أكد فرضية زيارة حسن نصر الله إلى طهران حينها، هو غيابه عن الإعلام وعدم قيامه بإلقاء خطبة في ذكرى ما يُسمى “انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية”، والتي دأب “حزب الله” على تنظيمها كل عام.

وكما أفاد موقع “كلمة” التابع للمعارض الإيراني مير حسين موسوي ـالذي يخضع للإقامة الجبرية منذ العام 2009- إن “هناك معلومات تتحدث عن زيارة سرية لحسن نصر الله إلى إيران جرت قبل أيام لمتابعة العلاج من السرطان ولقاء مع القيادة الإيرانية”.

تحرير: راديو صوت بيروت إنترناشونال