مصدر رئاسي: ماكرون سيطرح ملف لبنان في قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي

كشف مصدر رئاسي فرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيطرح ملف لبنان أمام المشاركين في قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي، ‏التي ستنعقد في إسبانيا الجمعة المقبل.

وأشار مصدر رئاسي فرنسي أمام مجموعة من الصحافيين في قصر الاليزيه، أن ماكرون سيُذَكِّر خلال القمة، بضرورة احترام الجدول الزمني للانتخابات في لبنان، الانتخابات الرئاسية خصوصاً يجب أن تحصل من الآن وحتى نهاية الشهر المقبل.

ويجب الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني بالنسبة للاصلاحات، خصوصاً تلك التي ينتظرها صندوق النقد الدولي، لبنان يحتاج إلى صدمة ثقة لينطلق مجدداً، ‏وهذا ما لم يحصل بعد، لا يمكن السماح بفراغ رئاسي في هذا البلد.