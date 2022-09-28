الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصدر رئاسي: ماكرون سيطرح ملف لبنان في قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي

منذ 55 دقيقة
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

A A A
طباعة المقال

كشف مصدر رئاسي فرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيطرح ملف لبنان أمام المشاركين في قمة دول جنوب الاتحاد الأوروبي، ‏التي ستنعقد في إسبانيا الجمعة المقبل.

وأشار مصدر رئاسي فرنسي أمام مجموعة من الصحافيين في قصر الاليزيه، أن ماكرون سيُذَكِّر خلال القمة، بضرورة احترام الجدول الزمني للانتخابات في لبنان، الانتخابات الرئاسية خصوصاً يجب أن تحصل من الآن وحتى نهاية الشهر المقبل.

ويجب الاستجابة لمطالب الشعب اللبناني بالنسبة للاصلاحات، خصوصاً تلك التي ينتظرها صندوق النقد الدولي، لبنان يحتاج إلى صدمة ثقة لينطلق مجدداً، ‏وهذا ما لم يحصل بعد، لا يمكن السماح بفراغ رئاسي في هذا البلد.

    المزيد من أخبار لبنان

    القضاء
    قرار قضائيّ بوقف جميع الأعمال في نبع الطاسة ومحيطه
    نواب التغيير
    جلسة انتخاب الرئيس.. التغييريون أول الحاضرين
    النائب سامي الجميل والسفير السعودي وليد البخاري
    سامي الجميّل التقى السفير السعودي.. لاستعادة لبنان قراره وتنفيذ الإصلاحات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    محتجون يقطعون السير على مستديرة الطيونة
    توتر وقطع للسير على مستديرة الطيونة
    الليرة
    كيف ستصبح رواتب موظفي القطاع العام بعد إقرار الموازنة؟
    البريطاني توني إلى جانب زوجته الجديدة اللاجئة الاوكرانية صوفيا
    نهاية غير متوقعة لقصة اللاجئة الأوكرانية.. اليكم ما جديد القصة