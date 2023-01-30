مصدر قضائي: عويدات لم يتلقّ أيّ اتّصال من ميقاتي بشأن الاستنابات

نفى مصدر قضائي مطّلع أن يكون النائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات، قد تلقى أيّ اتصال من رئيس الحكومة بشأن الاستنابات القضائيّة التي جرى تسطيرها بحق الصرّافين غير الشرعيّين الذين يقومون بالمضاربة على الليرة اللبنانية.

هذا ويشار إلى أنّ مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، كان قد وجّه كتابًا إلى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، طالبه فيه بتسطير استنابات قضائية فورية إلى افراد الضابطة العدلية كافة (قوى الأمن الداخلي- الأمن العام -أمن الدولة -جمارك -مخابرات الجيش)، بغية إجراء التعقبات والتحقيقات الأولية كافة، والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبب بانهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادتنا بالنتيجة بالسرعة الممكنة.