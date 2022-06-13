مصرف الإسكان يعلن عن قروض جديدة.. وموقع إلكتروني قريبًا

أعلن رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان ومديره العام “أنطوان حبيب” عن رزمة قروض خصّصها المصرف لمساعدة اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود.

واشار الى أن مصرف الإسكان في صدد إطلاق موقع إلكتروني لخدمة الراغبين في تقديم طلب للحصول على قروض، والتي تشمل قرض شراء منزل، وقرض ترميم وقرض لتركيب الطاقة الشمسية.

وعدد أنواع القروض وشروطها، مشيراً الى ان “هذه القروض هي حصراً للمواطن اللبناني من ذوي الدخل المحدود فقط، شرط ألا يكون قد استفاد سابقاً من أي قرض إسكان، وألا يملك منزلاً مسجّلاً باسمه على الأراضي اللبنانية كافة”.

أما القروض المتاحة فهي:

– قرض شراء منزل، وقد خصص مصرف الإسكان مبلغاً أقصاه مليار ليرة بدل شراء الشقة مساحة ١٢٠ متراً، مقسطاً على 30 سنة وبفائدة لا تتخطى ٤،٩٩%.

– قرض ترميم المنزل فقد خصص مبلغ أقصاه 400 مليون مقسطاَ على 10 سنوات وبفائدة 4،99%.

– قرض الطاقة الشمسية يتراوح السقف المالي بين ٧٥ و٢٠٠ مليون ليرة على 5 سنوات بفائدة 4،99%.

وكشف ان “هذه القروض مموّلة من الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية في الكويت، ومن مصرف لبنان”، كما أعلن ان “مصرف الإسكان في صدد التوقيع على مذكرة تفاهم بينه وبين الامم المتحدة لدعم القروض، ومن أهم شروط المذكرة هي التعاون والتنسيق والشفافية”، مضيفاً ان “مصرف الإسكان سبق أن وقّع مذكرة تفاهم مع “المركز اللبناني لحفظ الطاقة”.

وختم حبيب: لقد أعطى مصرف الاسكان بارقة امل لذوي الدخل المحدود وهذه المبادرة مخصّصة فقط لأصحاب الدخل المحدود ولا نصيب فيها للمَيسورين ولا للوساطات”.