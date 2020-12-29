“مصرف حزب الله” تحت المجهر.. قراصنة يخترقون حسابات القرض الحسن

تمكنت مجموعة من القراصنة الإلكترونيين من اختراق حسابات كافة فروع مؤسسة “القرض الحسن” التابعة لميليشيا حزب الله اللبنانب ، إضافة إلى حصولها على تسجيلات للكاميرات المثبتة في تلك الفروع.

المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم “Spiderz” نشرت لوائح بأسماء المقترضين والمودعين في كل فرع للجمعية، التي تعتبر مصرف حزب الله في لبنان ومصدراً رئيسياً من مصادر تمويله وتبييض أمواله، إضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بقيمة القروض ونسبة السداد ومعلومات شخصية عن المقترضين وميزانية الأفرع والمؤسسة للأعوام 2019 و2020.

القراصنة أرفقوا ما نشروه بفيديو أعلنوا من خلاله عن عمليتهم التي حصلوا فيها على كل المعلومات المتعلقة بالجمعية وحساباتها السرية، وأعلنوا عن وضعها بتصرف جميع الناس، واعدين بالكشف عن المزيد من المعلومات في المرحلة المقبلة. كما وجهوا دعوة لكل المقترضين والمودعين الذين يتعاملون مع القرض الحسن، لعدم الدفع وسحب أموالهم ومقاطعة اقتصاد حزب الله الموازي وابتزازه لمصادر الدولة الذي ساهم في إنهيار البلاد اقتصاديا.

العملية كشفت أيضا عن حسابات مؤسسة القرض الحسن في جميع المصارف اللبنانية من بينها مصرف جمال ترست بنك الذي سبق أن طالته عقوبات الولايات المتحدة في العام 2019 بسبب تعاونه المالي مع حزب الله وجمعية القرض الحسن التي أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية على قائمته السوداء عام 2007.

ويعتبر القرض الحسن أحد أبرز الركائز الاقتصادية لحزب الله، يديره من خارج المنظومة الاقتصادية اللبنانية المصرفية ولا يخضع لقانون “النقد والتسليف” اللبناني، يعود افتتاحه إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم تسجيله بصفة جمعية خيرية في حين أنه بات اليوم يقدم قروضاً بنحو 500 مليون دولار لأكثر من 200 ألف مقترض، حيث تمنح قروضاً مالية بالدولار مقابل رهن الذهب، أو ووضع مبالغ مماثلة لها بالقيمة.

وكان لافتا بعد الإنهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان أن عمدت هذه المؤسسات إلى نشر صرافات آلية ATM قرب فروعها وفي أماكن سيطرة الحزب ونفوذه لخدمة المودعين، لتتحول “الجمعية” رسمياً إى مصرف، خارج عن سلطة الدولة وقرارات مصرف لبنان المركزي وتعاميمه، بحيث تفرض على المقترضين سداد ديونهم بالدولار الأميركي بدلا من الليرة خلافاً لتعاميم مصرف لبنان التي فرضت ذلك على كافة المصارف اللبنانية.