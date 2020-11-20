مصرف لبنان لن يدعم استيراد المستلزمات الطبية 100%

بعد التداول بخبر استنزاف مصرف لبنان ما تبقى من احتياطه، عبر رفعه نسبة دعم المستلزمات الطبية والأدوية من 85 إلى 100%، وذلك بعد أن أصدرت جمعية المصارف التعميم رقم 2020/229، معلنةً فيه أنه “بالاتفاق مع مصرف لبنان، وفي ما خصّ الاعتمادات المستندية لصالح مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، نرجو من المصارف عدم الطلب الى أصحاب العلاقة توفير نسبة الـ15 % نقداً بالعملات الأجنبية، بل قَيد المبلغ على حساب العميل بالعملات لديكم إن وُجد، أو قبول تحويله من مصرف آخر إلى مصرفكم، أو أن يوفّره العميل بواسطة شيك بالعملات يضعه في الحساب لديكم”.

تعقيباً على ذلك، علّقت نقيبة مستوردي المُستلزمات الطبية سلمى عاصي عبر “المركزية” موضحةً أن “هذه المعطيات غير دقيقة، فبناءً على الإجراء المتّخذ من قبل مصرف لبنان وجمعية المصارف أوّل من أمس، سيتم احتساب قيمة الفروقات الإضافية التي يدفعها المرضى في المستشفيات على سعر صرف الدولار المصرفي (3900 ليرة لبنانية)، أي عبر الشيكات أو التحويلات المصرفية، في حين كانت هذه القيمة تحتسب على سعر صرف السوق السوداء”، مؤكّدةً أن “هذا القرار سيَصبّ في مصلحة المواطن، وسيخفّف عنه فاتورة الاستشفاء بعد الخَفض الذي سيطالها”، بحسب المركزية.