مصلحة الأبحاث الزراعية: بدء التسجيل في ورشة عمل الابتكارات العلمية لتأهيل المراعي

أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية LARI، في بيان، بدء التسجيل في ورشة العمل الأولى‎ (B2B event) ‎حول “ابتكارات علمية ‏لتأهيل المراعي في الغابات الحرجية” بالتعاون مع مشروع‎ LIVINGAGRO، الأربعاء المقبل في فندق لو رويال‎ (Le Royal) ‎الضبية ‏‏– بيروت من التاسعة صباحاً حتى الخامسة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي‎.‎

وأشارت الى ان “التسجيل متاح لكل المهتمين بالقطاع الزراعي ومنظمي المشاريع الزراعية والاداريين المحليين والباحثين، اضافة الى ‏عدد من الشركات الخاصة والى صانعي سياسات تطوير المراعي الحرجية بهدف اطلاعهم على أحدث الأبحاث العلمية والابتكارات ‏التي نفذت وساهمت في الاستفادة من المراعي في الغابات الحرجية، وذلك عبر المشاركة حضورياً في ندوات وورشات عمل أو عن ‏بُعد عبر الانترنت وعبر لقاءات مباشرة بين الاخصائيين والمشاركين‎”.‎

وأوضحت انه “خلال هذه الورشة سيقوم عدد من الباحثين من‎ LARI ‎ومن فريق عمل مشروع‎ LIVINGAGRO ‎ومن مؤسسات بحثية ‏أخرى بتبادل الأفكار حول مختلف الموضوعات والابتكارات المتعلقة بالمراعي في الغابات الحرجية من أجل المساعدة على زيادة ‏الربح والاستفادة من التنوع البيولوجي وفتح آفاق تعاون جديدة، بهدف مواجهة الموارد المحدودة والقيود البيئية. وستخصص الجلسات ‏قبل الظهر وبعده للتأكيد على الأفكار والدراسات المبتكرة، ومساعدة أصحاب المصلحة على التعامل مع التحديات التي يواجهونها. ‏وتشمل الموضوعات الرئيسية للورشة، الإدارة التكيفية للرعي، التوفيق بين الرعي والأشجار، خلطات لمراعي عالية الجودة، الأنواع ‏التي تتحمل الظل، تقنيات الاستشعار عن بعد لمراقبة غابات البلوط، تشذيب وتقليم الأشجار في النظم الرعوية الحرجية، المحدلة ‏المسننة لإعادة تأهيل المراعي مقرونة بآلة نثر أنواع بذور مختلفة، والزراعة المائية للأعلاف‎”.‎

ولفتت مصلحة الابحاث الى انه بإمكان كل المهتمين تصفّح البرنامج التفصيلي للورشة والتسجيل للمشاركة عبر الرابط التالي‎: ‎https://livingagrolab.eu/event/innovations-for-grazed-woodlands/‎

إشارة الى ان هذه الورشة، والتي تهدف الى دعم التعليم والبحث والتطوير والابتكار ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى نشر وتسويق نتائج ‏الأبحاث، هي في إطار مشروع المختبرات الحية عبر الحدود للزراعة الحرجية‎ (LIVINGAGRO) ‎المموّل من الاتحاد الأوروبي من ‏خلال برنامج‎ ENI CBC Med. ‎تنظم هذه الورشة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية‎ (LARI) ‎بالتعاون مع وكالة الغابات للأراضي ‏والبيئة في سردينيا‎ (FoReSTAS).‎