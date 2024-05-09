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مصلحة الإقتصاد تضبط مطعماً مخالفاً للمواصفات في صيدا

9 - مايو - 2024
آخر تحديث: 9 - مايو - 2024 1:09 مساءً
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واصلت مصلحة الإقتصاد في الجنوب جولاتها على مطاعم الجنوب، حيث ضبطت مطعم للشاورما في منطقة صيدا – الهلالية يقوم بتحضير سيخ الشاورما بخلط ما تبقى من الشاورما الجاهزة من يوم سابق مع تلك المحضرة والنيئة.

وعليه نُظّم محضر ضبط بالمخالفة وتم سحب عينة من الشاورما النيئة المحضرة، ليبنى على الشيء مقتضاه وذلك في سياق الحملة التي تقوم بها مصلحة الاقتصاد في الجنوب على مطاعم الشاورما .

وفي سياق آخر، تابعت الدوريات أعمال المراقبة على محطات المحروقات وشملت المحاور التالية: الغازية قناريت وبنعفول البص العباسية البرغلية و ابو الاسود، حيث تم التثبت من التزام السعر الرسمي للمحروقات وضبط الكيل.

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