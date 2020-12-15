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مصلحة الزراعة في عكار: لن نسمح بالتلاعب بأسعار العلف المدعوم

منذ 49 دقيقة
مصلحة الزراعة في عكار تحذر من التلاعب بأسعار العلف المدعوم

مصلحة الزراعة في عكار تحذر من التلاعب بأسعار العلف المدعوم

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قام رئيس مصلحة الزراعة في عكار طه مصطفى وفريق من المصلحة، بمؤازرة عناصر من مديرية امن الدولة في محافظة عكار، بسلسلة مداهمات استهدفت تجار العلف المدعوم وذلك وفق تعليمات وتوجيهات وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتض، لمراقبة كل محلات بيع الأعلاف ومدى التزامها وتقيدها بقرارات الوزارة ذات الصلة في الاعلاف المدعومة ولعدم تلاعب التجار فيها، حيث تم تسطير محاضر ضبط عدة في حق المخالفين.

وستتابع المصلحة جولاتها لضبط ومراقبه اسعار الاعلاف المدعومة من اجل مصلحة المزارع ولعدم التلاعب في لقمه عيشه، وسيتم رفع تقرير شامل عن كل المخالفات الى وزير الزراعة والمدير العام للوزارة، بهدف معالجة اي خلل لما فيه مصلحة المزارع و حمايته.

ودعت المصلحة المربين إلى “التقدم بشكوى خطية إليها، في حال وجود أي خلل في عملية استلام الأعلاف من قبل التجار أو الموزعين”.

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