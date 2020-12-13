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مصلحة الليطاني أطلقت مشروعي تنظيف المجاري وشبكات الصرف الصحي

منذ 3 دقائق
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

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أطلقت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، مشروعي تنظيف المجاري الشتوية وشبكات الصرف الصحي على طول الطريق الساحلي الجنوبي وري القاسمية – راس العين من المنصوري وحتى الغازية.

ويشمل المشروع تنظيف 90 عبارة ومجاري شتوية بكميات 12500 متر مربع وبأعماق لا تزيد عن 3 أمتار وتنظيف شبكات الصرف الصحي بطول 4100 متر للبلدات الواقعة في محيط مشروع ري القاسمية (البرغلية – الشبريحا – القاسمية) وتنظيف غرف تفتيش للصرف الصحي عدد 200 مما يحسن تصريف مياه الامطار والمياه الآسنة ويحول دون طغيانها على الاراضي الزراعية والطرقات وقناة الري.

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