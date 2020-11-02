مصلحة الليطاني: إنتاج قياسي للطاقة الكهرومائية خلال 2020

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان عن “انتاج قياسي لمعامل الطاقة الكهرومائية بلغ حوالي 721 مليون كيلوواط ساعة خلال عام 2020، مما يشكل واردات مالية للمصلحة تتجاوز 43 مليار ليرة لبنانية على أساس سعر المبيع الى مؤسسة كهرباء لبنان البالغ 60 ليرة لبنانية للكيلوواط ساعة، وحققت وفرا للخزينة العامة يزيد عن 72 مليون دولار اميركي”.

وعممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تقريرا مفصلا عن انتاج الطاقة الكهرومائية في معاملها: معمل ابراهيم عبد العال ومعمل بولس ارقش ومعمل شارل حلو للفترة من كانون الثاني ولغاية تشرين اول 2020، اظهر الطاقة المنتجة خلال هذه الفترة والتي بلغت حوالي 721 مليون كيلوواط ساعة مما يشكل واردات مالية للمصلحة تتجاوز 43 مليار ليرة لبنانية، فيما بلغت الطاقة المنتجة خلال شهر تشرين اول وحده اكثر من 57 مليون كيلوواط ساعة.

وأشارت المصلحة الى “ان المياه الوافدة الى بحيرة القرعون منذ بداية عام 2020 بلغت 317 مليون متر مكعب، والمياه المعنفة في معمل ابراهيم عبد العال- مشغرة بلغت 329 مليون متر مكعب، والمياه المعنفة في معمل بولس ارقش – بسري بلغت 406 مليون متر مكعب، وفي معمل شارل حلو – جون بلغت 514 مليون متر مكعب، من بينها 108 مليون متر مكعب وافدة من نهر بسري”.

كما تجدر الإشارة الى انه خلال فصل الشتاء الماضي عام 2020، تم تحويل حوالي 15 مليون متر مكعب من مياه شلالات جزين الى حوض انان ومنه الى معمل ارقش”.