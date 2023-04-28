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مصلحة الليطاني: استئناف تغذية مشروع صيدا - جزين بمياه الري

منذ 16 دقيقة
الليطاني

الليطاني

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أنّها “إلحاقًا ببياناتها السابقة، وبعد أن أنهت فرق الصيانة والتوزيع في دائرة ري لبعا أعمال الصيانة على خط الجر الرئيسي وإنجاز كافة أعمال التنظيف والتعزيل لبرك الترقيد ولقناة على منسوب 600 متر أسفل بركة أنان، وبعد التحقق من سلامة الشبكات التي أجريت عليها الصيانة، ووصول الضغط داخل الشبكات الى القيمة المطلوبة، استأنفت المصلحة تغذية مشروع صيدا – جزين النموذجي بمياه الري”.

وأشارت المصلحة إلى أنّ “هذه التدابير تهدف الى تأمين سلامة وجودة مياه الري وتخفيف الاعطال على الشبكة وحماية نوعية المياه.”

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