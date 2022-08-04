مصلحة الليطاني: تحويل كامل تصريف عين الزرقاء إلى مجرى الليطاني

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، انه “بسبب تدني تصريف الينابيع على طول مجرى النهر في الحوض الأدنى ، بالاضافة الى ضخ قسم من هذه المياه في الطيبة وعلمان لتأمين مياه الشفة، قد انخفض تصريف نهر الليطاني في القاسمية على نحو يهدد سلامة الإنتاج الزراعي للمزارعين للمشتركين في مشروع ري القاسمية من المنصورة جنوبا الى الغازية شمالا ( حوالي 4000 هكتار من البساتين والأراضي الزراعية)، وتفاديا لهذا الضرر وحرصا على سلامة المواسم الزراعية في مشروع ري القاسمية، قررت المصلحة تحويل كامل تصريف عين الزرقاء (بالقرب من معمل عبد العال في مشغرة) الى مجرى نهر الليطاني في الحوض الأدنى لزيادة تصريف النهر بحوالي 1.5 متر مكعب في الثانية، وذلك ابتداء من صباح اليوم، مما سيؤدي الى ارتفاع منسوب النهر بشكل محدود ومستوى العكارة خلال الساعات المقبلة.

وأشارت المصلحة الى انها اتخذت هذا التدبير لتأمين حاجات المواطنين لمياه الري، داعية إياهم الى “وجوب ترشيد استعمال هذه المياه والتقيد ببرامج التوزيع لكي تتمكن المصلحة من تلبية حاجات المزارعين خاصة في هذه الظروف المناخية الصعبة وطيلة فترة الجفاف التي ستمتد الى شهر تشرين الثاني”.