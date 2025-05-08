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مصلحة الليطاني تقدّمت بإخبار عن إدارة الصرف الصحّي

منذ 25 ثانية
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أنه “في إطار متابعتها لمسؤولياتها في حماية الموارد المائية والبيئة، قامت ممثلةً برئيس مجلس الإدارة – المدير العام سامي علوية، بإيداع النيابة العامة التمييزية نسخة عن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2025 والمتعلق بإدارة قطاع الصرف الصحّي في لبنان”.

وأوضحت أن “التقرير الرسمي تضمن جملة من المخالفات الجسيمة والخلل الإداري وهدر المال العام، والتي أدّت إلى تعطيل مرافق حيوية وتفاقم التلوث البيئي، لا سيما في المناطق المحاذية لحوض نهر الليطاني”.

وأكدت أن “ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة يتقاطع بصورة كبيرة مع ما كانت قد وثّقته في تقاريرها السابقة، لا سيما لناحية منظومات الصرف الصحّي في الحوض الأعلى من نهر الليطاني”.

وانطلاقًا من ذلك، طلبت “من النيابة العامة التمييزية الموقّرة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتكليف من يلزم لإجراء التحقيقات وملاحقة الجهات والأشخاص المعنيين، كلٌّ بحسب مسؤوليته، توصّلاً إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصّرين في هذا الملف البيئي والمالي الخطير، الذي يشكّل مسًّا مباشرًا بالصحة العامة وبحق المواطنين في بيئة سليمة ونظيفة، على النحو الذي يكفله الدستور اللبناني والمواثيق الدولية”.

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