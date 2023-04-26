الأربعاء 6 شوال 1444 ﻫ - 26 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مصلحة الليطاني تُباشر أعمال الصيانة في شبكة مشروع ري صيدا جزين

منذ 24 دقيقة
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

A A A
طباعة المقال

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أنّ “فرق الصيانة والتوزيع في دائرة ري لبعا التابعة لها، باشرت بتنفيذ أعمال تنظيف برك الترقيد وقناة الري على منسوب 600 متر أسفل بركة أنان التي تغذي سائر قرى شرق صيدا و ساحل جزين بمياه الري”.

وأشار البيان إلى أنه “من المتوقع الانتهاء من أعمال التنظيف والصيانة صباح يوم الجمعة الواقع في 28/4/2023 ليصار بعدها إلى إعادة تغذية كافة شبكات مشروع ري صيدا -جزين بمياه الري”.

وأوضحت المصلحة أن “هذه التدابير تهدف إلى تأمين سلامة وجودة مياه الري وتخفيف الأعطال على الشبكة وحماية نوعية المياه”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجيش اللبناني
    الجيش يدهم مخيمًا في مرجعيون.. وتوقيف عدد من النازحين السوريّين
    الامتحانات الرسمية في لبنان
    إلى طلّاب الشهادات الرسميّة.. إليكم الدروس المطلوبة للامتحانات!
    رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
    جنبلاط: ليُقرّر "الكبار" في الرئاسة.. وعودة النازحين مرتبطة بإرادة نظامهم

    الأكثر قراءة

    البترون
    فوضى عارمة.. ماذا يحصل في البترون؟
    سلاح حزب الله
    حزب الله من التطرف الى الليونة.. وهذا مصير سلاحه
    هاني شاكر
    هاني شاكر يتعرض لعملية نصب في حفل البحرين