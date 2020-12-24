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مصلحة الليطاني: رمي مخلفات المسالخ في بدنايل بمجرى النهر

منذ 53 دقيقة
آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2020 2:47 مساءً
الليطاني

الليطاني

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انه ” بعد تنظيف مجرى نهر الليطاني من قبل المصلحة، رصدت فرق المراقبة فيها، إقدام عدد من المزارع ومسالخ المواشي والدواجن في بلدة بدنايل على رمي مخلفات المسالخ في مجرى نهر الليطاني بشكل مهين لاهالي البقاع، وللسلطات المعنية بتطبيق القانون”.

اضاف البيان:” تعمم المصلحة اسماء اصحاب المسالخ في بلدة بدنايل في سبيل تمكين الجهات المعنية من اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، وفي سبيل تمكين المستهلكين من مقاطعتهم لاقدامهم على هذا الجرم المشين، الذي يضاف الى الاحتكار، واساءة استخدام اموال الدعم”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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