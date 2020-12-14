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مصلحة الليطاني طلبت من اللواء الأسمر إخلاء “مجمع البيبسي” في البيسارية من النازحين

منذ 5 دقائق
المصلحة الوطنية لليطاني

المصلحة الوطنية لليطاني

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تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الى الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمود الاسمر بطلب “اخلاء مبنى مركز العاقبية التجاري من منطقة البيسارية “مجمع البيبسي” من النازحين السوريين، نظرا للمخاطر الانشائية التي تهدد المبنى بالسقوط والثابتة بموجب الكشف الفني والهندسي عليه من قبل فريق المصلحة بتاريخ 29/09/2020″.

كما طلبت في بيان،”اتخاذ الاجراءات الرامية الى تلافي المخاطر التي قد تتأتى نتيجة انهياره كونه مشغولا من مئات النازحين السوريين وعائلاتهم، بالاضافة الى تهديده للسلامة العامة وخطره على الاملاك العامة والخاصة”.

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