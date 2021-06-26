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مصلحة الليطاني: عطل في الشبكة الرئيسية في عين الدلب

26 - يونيو - 2021
المصلحة الوطنية لليطاني

المصلحة الوطنية لليطاني

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، دائرة مشروع ري صيدا – جزين في لبعا، في بيان لها عن “حصول عطل في بلدة عين الدلب، على الشبكة الرئيسية للبلدة قياسها 125 ملم (5 إنش) قبل نقطة Outlet ED10 بمسافة 50 مترا، وعملت فرق الصيانة في دائرة المشروع على إنجاز أعمال الصيانة المطلوبة، بالتعاون مع بلدية عين الدلب التي أمنت على عاتقها الحفارة والحفريات، فيما قامت المصلحة بتأمين القطع اللازمة والتلحيم والتركيب، وسيعاد ضخ المياه على الشبكة اليوم في الفترة المسائية، بعد تبريد مكان التلحيم، من نقطة ال Vi 5-6/8 الموجودة في بلدة القرية” .

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