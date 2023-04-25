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مصلحة الليطاني: قطع المياه عن المشتركين بمشروع ري صيدا - جزين

منذ 8 دقائق
الليطاني

الليطاني

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أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان وجهته الى المشتركين الكرام في مشروع ري صيدا – جزين، أنه “سيتم قطع مياه الري عن كافة المشروع ظهر غد الأربعاء بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٣ لمدة يومين على الأقل، وذلك لإجراء أعمال صيانة ضرورية على خط الجر الرئيسي وبالتزامن مع ذلك سيتم تنظيف برك الترقيد و قناة منسوب الـ ٦٠٠ أسفل بركة أنان والتي تغذي مشروع الري لتأمين مياه نظيفة خالية من الترسبات و الأعشاب المائية مع بدء موسم الري والحر، وبناء عليه يطلب من المشتركين الكرام إتخاذ التدابير اللازمة وري مزروعاتهم اذا لزم من الآن ولغاية صباح الأربعاء لتخطي فترة القطع”.

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