مصلحة الليطاني: قطع المياه عن المشتركين بمشروع ري صيدا - جزين

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان وجهته الى المشتركين الكرام في مشروع ري صيدا – جزين، أنه “سيتم قطع مياه الري عن كافة المشروع ظهر غد الأربعاء بتاريخ ٢٦ / ٤ / ٢٠٢٣ لمدة يومين على الأقل، وذلك لإجراء أعمال صيانة ضرورية على خط الجر الرئيسي وبالتزامن مع ذلك سيتم تنظيف برك الترقيد و قناة منسوب الـ ٦٠٠ أسفل بركة أنان والتي تغذي مشروع الري لتأمين مياه نظيفة خالية من الترسبات و الأعشاب المائية مع بدء موسم الري والحر، وبناء عليه يطلب من المشتركين الكرام إتخاذ التدابير اللازمة وري مزروعاتهم اذا لزم من الآن ولغاية صباح الأربعاء لتخطي فترة القطع”.







