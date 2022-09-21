مصلحة الليطاني: للبدء الفوري برفع التعديات عن الشبكة العامة

رحبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، بـ”كل المطالبات المحقة بربط بلدات اضافية في محطة الاولي لا سيما في جزين واقليم الخروب واقليم التفاح والشوف”، واعلنت انها “تتفهم الدعوات الى التظاهر السلمي للمطالبة بتحقيق هذا الهدف”.

واكدت ان “الحلول التي تم طرحها من قبل ادارتها وفريقها الفني مع ممثلي هذه البلدات من نواب ورؤساء بلديات واحزاب وناشطين في المجتمع المدني والتي تتمثل بضرورة سير مؤسسة كهرباء لبنان بمناقصة تجديد خلايا محطة الاولي واستحداث ستة مخارج بدلاً من ثلاثة، اضافة الى زيادة قدرة المحولات، بحيث يسمح بزيادة عدد البلدات المستفيدة وتوزيع ساعات التغذية بصورة اكثر عدالة بين مختلف الاقضية”.

وشددت على “ضرورة البدء الفوري برفع التعديات عن الشبكة العامة و ضبط تعديات تجمعات النازحين في نطاق تغذية محطة الاولي”، مشيرة الى انها “تهيب بالمجتمع المحلي والاجهزة المعنية العمل على المحافظة على سلامة منشآتها ومستخدميها باعتبارها المصدر الوحيد للطاقة حاليا الذي يغذي الشبكة العامة باكثر من ٦٠ ميغاواط تخصص لتغذية خطوط الخدمات العامة والمنشآت الحيوية والمرافق العامة”.

وختمت محذرة من “مخاطر الدخول الى معاملها والعبث باجهزة التحكم بها وتعطيلها لما يحمله ذلك من مخاطر على السلامة العامة لا سيما:

1- تعطل العنفات والمولدات في المعامل الثلاث بسبب التوقف لمدة طويلة والرطوبة العالية داخل المعامل المائية.

2- مخاطر فيضان معمل عبد العال (معمل تحت الارض) بسبب عدم امكانية ضخ مياه النبع الموجود داخل المعمل لفقدان الطاقة اللازمة لتشغيل المضخات.

3- مخاطر فيضان معمل شارل حلو (معمل تحت الارض) بسبب عدم امكانية ضخ مياه النبع الموجود داخل المعمل لفقدان الطاقة اللازمة لتشغيل المضخات.

4- خسارة مؤسسة كهرباء لبنان لطاقة معامل الليطاني التي تستعملها كطاقة احتياطية ضرورية لبدء تشغيل معاملها.

5- تعميم العتمة الشاملة على المناطق والبلدات المغذاة من محطات الليطاني وعلى خطوط الخدمات العامة التي تغذي المنشآت والمرافق الحيوية على كل الاراضي اللبنانية”.

وختمت مؤكدة ان “تغذية بلدات اضافية لا يكون بحرمان البلدات المستفيدة وتعميم العتمة، بل بمراجعة الجهات المعنية لايجاد الحلول الفنية لزيادة الرقعة الاستثمارية لمحطة الاولي”.