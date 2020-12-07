استمع لاذاعتنا

مصلحة الليطاني: نسبة الجباية عن خدمة الري للعام 2000

منذ ساعة واحدة
الليطاني

الليطاني

A A A
طباعة المقال

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن نسب قياسية للجباية عن بدلات خدمة الري للعام 2000 في مشروعي ري صيدا جزين والقاسمية راس العين.

وجاءت نسبة الجباية على الشكل التالي:

“مشروع ري القاسمية راس العين:
بلغت نسبة الجباية % 97 عن رسوم الري للعام 2020.

مشروع ري صيدا جزين:
بلغت نسبة الجباية % 87 عن رسوم الري للعام 2020”.

واشارت المصلحة انها عملت على جباية الرسوم والمتأخرات المستحقة عن السنوات السابقة وفقا لما يلي:

“مشروع ري القاسمية راس العين:
بلغت نسبة الجباية % 51 عن رسوم الري والمتأخرات عن الاعوام السابقة.

مشروع ري صيدا جزين:
بلغت نسبة الجباية % 36 عن رسوم الري والمتأخرات عن الاعوام السابقة”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

حمد حسن
كورونا
حسن: حجزنا حوالى مليوني لقاح توزع مجانا على الاكثر عرضة للاصابة
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مياه لبنان الجنوبي: تعبيد طرق في بلدات عدة وصيانة مولدات كهربائية
توقيف
توقيف سارق بالجرم المشهود في عرمون

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ديانا فاخوري
النشرة الإخبارية الأولى لـ”صوت بيروت إنترناشونال” مع ديانا فاخوري
لقاح كورونا
تحديد مدة المناعة بعد تلقي اللقاح ضد كورونا
صورة توضيحية من نسج الخيال لـ مثلث برمودا
سبب صادم … خبير يكشف حقيقة اختفاء الطائرات فوق مثلث برمودا