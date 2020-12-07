مصلحة الليطاني: نسبة الجباية عن خدمة الري للعام 2000

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان عن نسب قياسية للجباية عن بدلات خدمة الري للعام 2000 في مشروعي ري صيدا جزين والقاسمية راس العين.

وجاءت نسبة الجباية على الشكل التالي:

“مشروع ري القاسمية راس العين:

بلغت نسبة الجباية % 97 عن رسوم الري للعام 2020.

مشروع ري صيدا جزين:

بلغت نسبة الجباية % 87 عن رسوم الري للعام 2020”.

واشارت المصلحة انها عملت على جباية الرسوم والمتأخرات المستحقة عن السنوات السابقة وفقا لما يلي:

“مشروع ري القاسمية راس العين:

بلغت نسبة الجباية % 51 عن رسوم الري والمتأخرات عن الاعوام السابقة.

مشروع ري صيدا جزين:

بلغت نسبة الجباية % 36 عن رسوم الري والمتأخرات عن الاعوام السابقة”.