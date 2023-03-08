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مصلحة معلّمي "القوات": نؤيّد الأساتذة المنتَفضين بوجه الظلم والقمع

منذ 13 ثانية
علم القوات اللبنانية

علم القوات اللبنانية

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عشية عيد المعلم، جدّدت مصلحة المعلِّمين في “القوات اللّبنانية” التأكيد في بيان التأكيد على أنّ “ثروة لبنان التي لا تقدر، هي الإنسان المتعلم، وأنّ التدمير الممَنهَج للقطاع التربوي من خلال حرمان الأساتذة من حقوقِهم هي مرفوضة وتقضي على الأمل بقيامِ لبنان من جديد”.

وقالت: “لذا يجب على الحكومة ووزارة التربية وإدارات المدارس الخاصة إعطاء الأساتذة حقوقهم، التي ندعمهم بالمطالبة بِها”.

وأعلنت المصلحة “تأييدها للأساتذة المنتَفضين بوجه الظلم والقمع”، رافضةً “إرغامهم على العودة من دون الاحتكام إلى الأصول ومن دون الاحتِكام إلى جمعيات عمومية”.

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