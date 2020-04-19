مصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية.. هذا ما قاله وزيرا الصحة والتربية

شدد وزير التربية والتعليم العالي ​طارق المجذوب​، في حديث تلفزيوني، على أن أي قرار يتخذ بشأن ​العام الدراسي​ سيكون الهدف منه الحد من الضغط على المواطنين، لافتاً إلى أن ما يهم في الوقت الراهن هو الحفاظ على الطالب والعلم يأتي لاحقاً.

وأكد المجذوب أن التوجه هو نحو إقامة ​الإمتحانات الرسمية​، مشيراً إلى أن الظروف الحالية لا تشبه الظروف التي أعطيت فيها الإفادات في وقت سابق، مشدداً على أن التربية هي رأسمال لبنان ولن يظلم أحد لا الأهل ولا الطلب، لافتاً إلى أن الهدف هو رفع التربية هي رأسمال لبنان ولن يظلم لا الأهل ولا ​الطلاب​ والهدف رفع التربية إلى المستوى الذي كانت عليه.

أما من ناحيته فقد توقع وزير الصحة حمد حسن في لقاء تلفزيوني آخر أن يكون العاشر من أيار هو التاريخ الاكثر دقة لاتخاذ القرار الاوضح بشأن انهاء التعبئة العامة او تمديدها وبالتالي قد يكون تاريخ 15 أيار هو موعد البدء التدريجي للعام الدراسي في لبنان.

ودعا أيضاً الوزير حسن اللبنانيين الذين يعانون من عوارض تنفسية حتى ولو كانت عوارض رشح موسمي الى التوجه الى المستشفيات الحكومية في المناطق لاجراء فحص الـpcr مجانا.

وأضاف حسن بأنه لا يمكننا أن نخفف الاجراءات قبل التأكد من عدم وجود اصابات والتاريخ الأكثر وضوحا لاتخاذ قرار هو 10 أيار

مؤكداً على أن الرقم الايجابي للاصابات الذي تحقق اليوم هو نتيجة السلوك المجتمعي المسؤول لكن لا يمكننا البناء عليه لأنه معطى مبدأي.

وأشار وزير الصحة أيضاً إلى أن اعداد الوفيات والحالات الحرجة تراجعت في الايام الاخيرة ونحتاج الى اسبوعين من اجل الحصول على تقييم نهائي بشان فيروس كورونا.

أما فيما يخص عودة المغتربين الراغبين بالعودة فقد أكد الوزير حسن على أن معاودة الرحلات من الخارج في 27 من الشهر الجاري

وأضاف أن الحكومة اللبنانية تأخذ مسألة معالجة ازمة الاغتراب اللبناني بكل جدية، والثمن الذي ندفعه هو قليل جداً قياساً بالدول التي استخفت بوباء كورونا

وأسف حسن للواقع الاقتصادي المرير في لبنان والأزمة اقتصادية التي يشعر بها الجميع.