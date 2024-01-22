مطالبات بالإبتعاد عن البيت المستهدف في "مجدل سلم".. وحزب الله ينعى شهيداً

طلبت بلدية مجدل سلم من الأهالي الابتعاد عن المنزل الذي أصيب بغارة إسرائيلية منذ قليل.

وأعلنت البلدية أن “هناك صاروخاً لم ينفجر، وسيقوم الجيش اللبناني بتفجيره”.

وقد صدر عن حزب الله، مساء اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} – صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم”.

وأضاف، “بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حيدر حسين ابراهيم “ساجد” من بلدة العديسة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس”.

وكان قد أعلن حزب الله، في بيان آخر: “بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏ صدق الله العلي العظيم”.

وأضاف، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة”.

وتابع، “استهدف ‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من مساء اليوم الاثنين 22-01-2024 ‏تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستعمرة “إيفن مناحم” ‌‏بالأسلحة الصاروخية ‏وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.‏

وأردف، “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (03:30) من بعد ظهر اليوم الاثنين 22-01-2024 موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‌‏بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه اصابات مباشرة”.

‏وختم: “وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم”.