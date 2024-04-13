مطالبا سوريا بالاعتذار.. محفوض: أعيدوا لنا 622 مخطوفا في سجونكم

طالب رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض بإعادة المخطوفين اللبنانيين، من سجون النظام السوري، واعتذار الأخير إلى لبنان وشعبه.

وفي تعليق على بيان السفارة السورية في بيروت، طالب رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض من سوريا، تقديم اعتذار عما أنزله نظامها بلبنان واللبنانيين، وبالإفراج عن ٦٢٢ مخطوفا في سجونها.

وقال محفوض في تصريح: “بمراجعة بيان السفارة السورية في لبنان يظهر أن هذا النظام لم يتعظ من التجربة المريرة بين البلدين ولا يزال يتنكّر لجرائمه في حين مطالب هو باعتذار عما ارتكبه بحق شعب عانى من ظلم احتلال واغتيالات وتهجير وتفجير”..

محفوض ختم: “أعيدوا لنا ٦٢٢ مخطوفا في سجونكم واعتذروا لنبني بعدها على الخطوة هذه المقتضى”.