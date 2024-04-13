السبت 4 شوال 1445 ﻫ - 13 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مطالبا سوريا بالاعتذار.. محفوض: أعيدوا لنا 622 مخطوفا في سجونكم

منذ ساعة واحدة
إيلي محفوض

إيلي محفوض

A A A
طباعة المقال

طالب رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض بإعادة المخطوفين اللبنانيين، من سجون النظام السوري، واعتذار الأخير إلى لبنان وشعبه.

وفي تعليق على بيان السفارة السورية في بيروت، طالب رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض من سوريا، تقديم اعتذار عما أنزله نظامها بلبنان واللبنانيين، وبالإفراج عن ٦٢٢ مخطوفا في سجونها.

وقال محفوض في تصريح: “بمراجعة بيان السفارة السورية في لبنان يظهر أن هذا النظام لم يتعظ من التجربة المريرة بين البلدين ولا يزال يتنكّر لجرائمه في حين مطالب هو باعتذار عما ارتكبه بحق شعب عانى من ظلم احتلال واغتيالات وتهجير وتفجير”..

محفوض ختم: “أعيدوا لنا ٦٢٢ مخطوفا في سجونكم واعتذروا لنبني بعدها على الخطوة هذه المقتضى”.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار لبنان

توقعات الطقس
حرُّ نيسان آتٍ.. إليكم حالة الطقس في لبنان
اللجان الشعبية الفلسطينية في صيدا: لا صحة للتسجيلات الصوتية التي يتم تداولها
المتحدث باسم "الخارجية الأميركية": حان الوقت لاختيار رئيس وتشكيل حكومة

الأكثر قراءة

وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين
وزير لبناني يحذر من وجود عشرين ألف مقاتل ينتظرون القرار الأميركي!
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
حل مهم جداً جداً في ملف النزوح السوري.. ميقاتي يكشف ساعة الصفر!
خامنئي يستعرض قوات الحرس الثوري الإيراني
إيران تؤجل هجومًا ضد إسرائيل في اللحظات الأخيرة.. صحيفة تكشف التفاصيل